Водитель бросил у дороги перевернувшийся тягач и ушел пить

Тягач с прицепом принадлежит компании, зарегистрированной в Расейнском районе. Выяснилось, что водитель должен был привезти металлолом из Паневежиса в Клайпеду. Информацию о том, что тягач перевернулся глава компании получил от водителя.

Глава компании приехал на место происшествия и нашел перевернувшийся тягач, водителя рядом не было. Водителя искал и глава компании и полиция.

Вскоре мужчину нашли. Он был пьян - 2,29 промилле. Мужчина сказал, что пил после ДТП, поскольку очень расстроился. У него в машине была бутылка бренди.