Водитель BMW-рекордсмен: за 1,5 года превысил скорость 51 раз

Литовская полиция сообщает, что проведено расследование и выяснено, что водитель BMW с 20 мая 2019 г. по 20 декабря 2020 г., превысил скорость 51 раз. В общей сложности он заплатил штрафы на сумму 1433 евро.
Водитель признал свою вину и заплатил штрафы.
Поскольку водитель BMW ни разу не нарушал допустимую скорость на 50 км/ч, ему удалось избежать лишения прав.
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