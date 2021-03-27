Водитель BMW-рекордсмен: за 1,5 года превысил скорость 51 раз

Литовская полиция сообщает, что проведено расследование и выяснено, что водитель BMW с 20 мая 2019 г. по 20 декабря 2020 г., превысил скорость 51 раз. В общей сложности он заплатил штрафы на сумму 1433 евро.

Водитель признал свою вину и заплатил штрафы.

Поскольку водитель BMW ни разу не нарушал допустимую скорость на 50 км/ч, ему удалось избежать лишения прав.