aA
Водитель BMW умудрился за 1,5 года установить рекорд, который дорого ему обошелся. Мужчина превысил скорость 51 раз.
Водитель BMW-рекордсмен: за 1,5 года превысил скорость 51 раз
© Policija

Литовская полиция сообщает, что проведено расследование и выяснено, что водитель BMW с 20 мая 2019 г. по 20 декабря 2020 г., превысил скорость 51 раз. В общей сложности он заплатил штрафы на сумму 1433 евро.

Водитель признал свою вину и заплатил штрафы.

Поскольку водитель BMW ни разу не нарушал допустимую скорость на 50 км/ч, ему удалось избежать лишения прав.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В Литве вступил в силу запрет на мобильность: полиция принялась за работу (42)

С 00.00 ч. 27 марта в Литве вступил в силу запрет на...

С понедельника ужесточения в Литве ждут приезжих из 9 стран (9)

В пятницу в Литве был обновлен список стран,...

Мэр Висагинаса сдержал слово - сделал прививку вакциной AstraZeneca (33)

В Литве продолжается вакцинация от коронавируса....

В субботу в Литве воздух прогреется до 16 градусов

В субботу днем будет солнечно и тепло, облака появятся...

Правительство Литвы продлило карантин до мая  движение ограничено с субботы (289)

В пятницу утром правительство Литвы обсудило...