Водитель Audi, пытаясь сбежать, сбил двоих полицейских

Однако водитель, чтобы избежать задержания, завел автомобиль, тронулся с места, автомобилем толкнул одного полицейского, и тот упал, а затем наехал на ногу другому стражу порядка, и скрылся с места происшествия.
В тот же день автомобиль Audi A4 был обнаружен в Мисюченай (Шальчининкский район).
Полицейские к врачам не обращались. Обстоятельства происшествия не уточняются.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Прогноз на 2021 год: подорожают услуги и продукты, но это почувствуют не все (23)
Экономисты прогнозируют в 2021 году в Литве рост...
В кольцевых муниципалитетах Литвы изменится порядок движения (8)
В кольцевых муниципалитетах Литвы в январе блокпосты...
За минувшие сутки в Литве выявлен 2331 новый случай COVID-19, умерли 30 человек (4)
За минувшие сутки в Литве подтвержден 2331 новый случай...
В Паневежисе – скандал с испорченной едой в детском саду (12)
В Паневежисе зафиксирована скандальная история –...
Зима наступит во всей Литве: будет много снега и мороз до -10 градусов (1)
Представитель портала Gismeteo в Литве Кястутис...