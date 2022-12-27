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Во второй день Рождества в Вильнюсе обнаружены тела двоих мужчин, сообщает Департамент полиции.
Во второй день Рождества в Вильнюсе обнаружены тела двоих мужчин
© Vilniaus aps. VPK nuotr.

По предварительным данным, 26 декабря, в 13.20 ч., в Вильнюсе, на ул. Архитекту, было обнаружено тело мужчины (1953 г.р.) с огнестрельным ранением в области головы. Рядом лежал законно хранившийся у мужчины револьвер Taurus 82.

По сведениям Delfi, о несчастье сообщила супруга покойного. Ведется расследование.

В 19.47 ч., в Вильнюсе, в квартире на ул. Гялвону, было обнаружено тело мужчине лет 40 без внешних следов насилия. Личность покойного не установлена.

Ведется расследование.

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