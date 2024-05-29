Во вторник вечером из-за ДТП было перекрыто движение на оживленной улице.

Информация о ДТП поступила в 20.07 ч. На ул. Калварию столкнулись два автомобиля. Сообщалось, что нужна помощь полиции и врачей. О ДТП сообщили несколько раз.

Выяснилось, что столкнулись автомобили BMW и Honda. Последний после удара оказался на пешеходной дорожке, а BMW заблокировал полосу A.

По предварительным данным, двоим пострадавшим потребовалась помощь. В ДТП сильно повреждены оба автомобиля. У BMW помята передняя часть, а Honda получила сильный удар в бок со стороны водителя. Водителя от серьезных повреждений спасли подушки безопасности.