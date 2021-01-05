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Во вторник утром, в 7.10 ч., в полицию Вильнюсского округа сообщили о том, что в Вильнюсском районе с дороги съехал и полностью сгорел автомобиль Peugeot. Людей около автомобиля не было.
Во вторник утром в Вильнюсском районе обнаружили сгоревший автомобиль
© DELFI / Andrius Ufartas

ДТП произошло на дороге Nr. 5258 Медининкай–Рукайняй–Скайдишкес, в 4 км от Рукайняй в сторону Вильнюса.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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