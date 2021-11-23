Во вторник утром в Вильнюсе произошло 35 ДТП

Сообщается, что до 10 ч. в Вильнюсском округе было зафиксировано 35 ДТП. В ДТП не только были повреждены автомобили, но и были пострадавшие.

По данным полиции, была сбита девочка 2009 г.р., она получила серьезную травму руки.

На ул. Жалюю Яжеру автомобиль сбил 81-летнюю женщину, ее доставили в больницу.

Полиция отмечает, что в ДТП никто не погиб, но работы у стражей порядка было немало.

Полиция просит водителей и пешеходов быть бдительными.