Во вторник утром в Вильнюсе произошло 35 ДТП

Сообщается, что до 10 ч. в Вильнюсском округе было зафиксировано 35 ДТП. В ДТП не только были повреждены автомобили, но и были пострадавшие.
По данным полиции, была сбита девочка 2009 г.р., она получила серьезную травму руки.
На ул. Жалюю Яжеру автомобиль сбил 81-летнюю женщину, ее доставили в больницу.
Полиция отмечает, что в ДТП никто не погиб, но работы у стражей порядка было немало.
Полиция просит водителей и пешеходов быть бдительными.
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