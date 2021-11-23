aA
Во вторник в Вильнюсе выпал снег и значительно осложнил ситуацию на дорогах. Полиция информировала, что движение в городе было парализовано, произошло немало ДТП.
Во вторник утром в Вильнюсе произошло 35 ДТП
© DELFI / Julius Kalinskas

Сообщается, что до 10 ч. в Вильнюсском округе было зафиксировано 35 ДТП. В ДТП не только были повреждены автомобили, но и были пострадавшие.

По данным полиции, была сбита девочка 2009 г.р., она получила серьезную травму руки.

На ул. Жалюю Яжеру автомобиль сбил 81-летнюю женщину, ее доставили в больницу.

Полиция отмечает, что в ДТП никто не погиб, но работы у стражей порядка было немало.

Полиция просит водителей и пешеходов быть бдительными.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В Литве планируют менять систему налогообложения недвижимости (1)

Литва от других стран отличается тем, что облагает...

Парламент Литвы: пенсии по старости с января в среднем увеличатся примерно на 50 евро (9)

Средняя пенсия по старости в Литве с января 2022 года...

Центробанк Литвы о ценах на недвижимость: есть признаки перегрева, за жилье мы переплачиваем (8)

Недвижимость в Литве за год подорожала на 13-21% и хотя...

Ежегодный налог на автомобили в Литве в среднем составит 138 евро, но это только начало (105)

Новый ежегодный налог на автомобили в Литве с 2023 года...

Премьер Литвы об обязательной вакцинации для некоторых работников: они ставят под угрозу не только себя, но и других

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью...