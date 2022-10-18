Во вторник горело деревообрабатывающее предприятие и в Вильнюсском районе

О пожаре сообщили в 10.45 ч. Звонивший сказал, что в деревне Диджясалис, на ул. Яжеро, горит цех по обработке древесины. На место происшествия выехали пожарные-спасатели (три автоцистерны и штабной автомобиль). По предварительным данным, пожар начался в цеху, где занимались покраской древесины, в здании площадью около 100 кв. м. Рабочие покинули помещение.
В 11.30 ч. Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил о локализации пожара, помещение проветривают.
В цеху загорелись пластиковые шланги ремонтируемого котла. Помещение было сильно задымлено.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Экономист: возможно, самый большой шок и беспокойство в сфере энергетики уже позади
Возможно, самый большой шок на рынке энергетики и время...
Эфир Delfi: атаки дронов-камикадзе на Украину и побег из под оккупации в Электренай
О российских атаках дронами-камикадзе на Киев и другие...
За отдых с детьми в учебное время родителям в Литве грозят неприятности и даже штрафы
Всем известно, что отпуск во время школьных каникул...
Профессор Витаутас Ландсбергис празднует 90-летний юбилей
Профессор Витаутас Ландсбергис во вторник празднует...
Правительство Литвы не намерено повышать налоги, даже если ситуация ухудшится
Правительство Литвы не намерено повышать налоги, даже...