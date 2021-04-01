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1 апреля, в 8.10 ч., по номеру 112 поступило сообщение о том, что на 137-м км автострады Каунас-Клайпеда, около деревни Юодгирис, рядом с АЗС EMSI (в 30-40 км от Каунаса), лопнуло колесо тягача, погиб человек.
Во время заметы лопнувшего колеса тягаче погиб человек
© DELFI / Ainis Gurevičius

Пресс-секретарь ГКП Каунасского округа Одета Вайткявичене информировала, что после того как у тягача лопнуло колесо, на помощь водителю (1982 г.р.) пришел другой водитель (1962 г.р.).

Во время замены колеса произошло несчастье. Оказывавший помощь мужчина был зажат и получил несовместимые с жизнью травмы. Он скончался на месте.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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