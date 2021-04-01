Во время заметы лопнувшего колеса тягаче погиб человек

Пресс-секретарь ГКП Каунасского округа Одета Вайткявичене информировала, что после того как у тягача лопнуло колесо, на помощь водителю (1982 г.р.) пришел другой водитель (1962 г.р.).

Во время замены колеса произошло несчастье. Оказывавший помощь мужчина был зажат и получил несовместимые с жизнью травмы. Он скончался на месте.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.