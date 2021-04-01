Во время заметы лопнувшего колеса тягаче погиб человек

Пресс-секретарь ГКП Каунасского округа Одета Вайткявичене информировала, что после того как у тягача лопнуло колесо, на помощь водителю (1982 г.р.) пришел другой водитель (1962 г.р.).
Во время замены колеса произошло несчастье. Оказывавший помощь мужчина был зажат и получил несовместимые с жизнью травмы. Он скончался на месте.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Лазейка закрылась - полиция будет проверять пассажиров поездов во время посадки (5)
На праздничные выходные многие жители Литвы купили...
"Delfi Главное": Висагинас и Шальчининкай — какая коммуникация, такая вакцинация? (4)
Изменилась ли ситуация с вакцинацией в двух городах...
Премьер-министр: сейчас у нас явно просматриваются две Литвы (24)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в четверг в...
Работодатели не хотят возвращения работников в офисы, на обустройство рабочего места не жалеют по 700 евро (6)
После пандемии работодатели не будут спешить с...
В Вильнюсе объединяют поликлиники: Каролинишкскую с Лаздинайской и Науининкскую с поликлиникой Новой Вильни (22)
Столичную Лаздинайскую поликлинику планируют...