Сообщалось, что 20 марта, в 21.06 ч. в Тельшяйском районе, в Тришкяй, в доме было обнаружено тело мужчины (1965 г.р.) с огнестрельным ранением в области груди.

Полиция начала расследование по факту убийства.

Подозреваемый Пранас Мушкаускас (1977 г.р.) скрывался от правосудия, его искали многочисленные наряды полиции.

"Подозреваемый был опасен, поскольку был вооружен. На помощь вызвали бойцов антитеррористической группы "Арас", они вместе с полицией вели розыск подозреваемого всю ночь, общались с жителями", – сказал глава Шяуляйской полиции Рамунас Сарапас.

Утром было принято решение ввести план "Задержание", перекрыты въезды в населенный пункт, улицы в городке, проверяли все автомобили.

"В полицию обратились жители одного дома – они сказали, что в их доме может скрываться подозреваемый. Бойцы "Арас" задержали подозреваемого. Он не сопротивлялся, при нем было нелегальное оружие", – сказал Сарапас.

Подозреваемый ранее 9 раз привлекался к административной ответственности, судим 4 раза: за насилие в семье, причинение небольшого ущерба здоровью. Подозреваемый был пьян - 1,82 промилле.

"Предполагают, что и преступление он совершил будучи нетрезвым", - сказал представитель полиции.

"Пока подозреваемого не допросили, невозможно предположить, что послужило причиной преступления", - сказал прокурор.

"Поймите правильно, близкое окружение [пострадавшего] не могли опросить в полной мере. Там есть и другие члены семьи, и несовершеннолетние. После такого происшествия окружение находится в стрессе, поэтому в данный момент мы не располагаем полной картиной, определенные выводы сможем делать, когда проделаем всю работу, опросим близки", – прибавил он.

Он не смог сказать, было ли это спонтанное или запланированное преступление, только подчеркнул, что подозреваемый был судим 4 раза.

Мушкаускас уже попадал в поле зрения СМИ, когда был обвинен в совершении жестокого преступления. Мужчина уверял, что он ни в чем не виноват, но только судьи апелляционного суда оправдали его после того, как он провел в тюрьме два года.

В 2010 г. выяснилось, что Саулюс Пильвинис не один год насиловал недееспособную 12-летнюю сестру своей супруги. Другим обвиняемым в этом деле был и Мушкаускас, которого позже суд оправдал.