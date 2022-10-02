Во время вечеринки в усадьбе в Пренайском районе вспыхнул пожар, эвакуировано около 40 человек

Пожарные сообщают, что в 19.15 получили сообщение о пожаре в сауне в усадьбе "Шалтупё".

Здание горело изнутри, было много дыма. Здание 20х10 м, деревянное, крыша покрыта жестью.

Внутри есть сауна, банкетный зал, 3 спальни. Огонь уничтожил все помещения.

В банкетном зале проходило торжество, всех его участников, около 40 человек, эвакуировали.