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В селе Шалтупис Пренайского района вечеринка закончилось огромным пожаром.
Во время вечеринки в усадьбе в Пренайском районе вспыхнул пожар, эвакуировано около 40 человек
© DELFI / Orestas Gurevičius

Пожарные сообщают, что в 19.15 получили сообщение о пожаре в сауне в усадьбе "Шалтупё".

Здание горело изнутри, было много дыма. Здание 20х10 м, деревянное, крыша покрыта жестью.

Внутри есть сауна, банкетный зал, 3 спальни. Огонь уничтожил все помещения.

В банкетном зале проходило торжество, всех его участников, около 40 человек, эвакуировали.

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