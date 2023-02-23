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Молодой человек во время урока вождения сбил женщину.
Во время урока вождения ученик сбил пешехода
© DELFI / Andrius Ufartas

Таурагская полиция сообщает, что 18 февраля, в 12.30 ч. в Таураге, молодой человек (2004 г.р.) учился вождению за рулем автомобиля Škoda Superb.

Молодой человек уже сдал экзамен по Правилам дорожного движения. В машине с ним находился отец, у которого есть право на вождение.

На ул. Витауто ученик сбил женщину (1981 г.р.), которая шла через дорогу на пешеходном переходе. Пострадавшая находится в больнице.

В среду полиция начала расследование.

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