Во время урока вождения ученик сбил пешехода

Таурагская полиция сообщает, что 18 февраля, в 12.30 ч. в Таураге, молодой человек (2004 г.р.) учился вождению за рулем автомобиля Škoda Superb.

Молодой человек уже сдал экзамен по Правилам дорожного движения. В машине с ним находился отец, у которого есть право на вождение.

На ул. Витауто ученик сбил женщину (1981 г.р.), которая шла через дорогу на пешеходном переходе. Пострадавшая находится в больнице.

В среду полиция начала расследование.