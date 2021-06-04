"В среду вечером член нашей общины Донатас Шлянис во время тренировки попал в ДТП. К сожалению, врачи ничем не смогли ему помочь. Спи спокойно. Мы выражаем соболезнования семье, друзьям и всем знакомым погибшего", – сказано в сообщении.
Шлянис готовился к состязанию. Департамент полиции сообщил, что несчастье произошло в 20 ч. в Вильнюсе, в Антакальнисе, на ул. Шило. Велосипедист столкнулся с микроавтобусом VW Transporter.
"С горки на ул. Шило возвращались два велосипедиста. Один рассказал, что ехал первый, вдруг почувствовал удар по заднему колесу, затем его товарищ выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. Водитель автомобиля сказал, что пытался избежать столкновения, но ему это сделать не удалось. Велосипедиста увезли в больницу, однако врачи не смогли спасти ему жизнь – в 23.10 ч. он скончался в больнице", – сообщает полиция.
Погибшему спортсмену было 30 лет.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Европейский сертификат в Литве можно будет получить двумя способами (4)
Европейский сертификат, который облегчит поездки по...
"Признание" с ранами на запястьях. Белорусский госканал показал видео с Романом Протасевичем (2)
Вечером 3 июня белорусский государственный телеканал...
Ландсбергис: через Беларусь будут брать страны Балтии (448)
"Я вижу повод для страха в Литве . Страха, который может...
В Центре крови в Лентварисе от коронавируса привьют всех желающих (2)
Мобильная команда Национального центра крови 4 июня в...
Карта ремонта дорог в Литве: к морю лучше не ездить, а Каунас объезжать стороной (59)
В 2021 году больше всего ремонтных работ проведут на...