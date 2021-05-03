Во время страшного пожара в Нидерландах погибли трое рабочих из Литвы

Причина пожара, который разгорелся в воскресенье, в 8 ч., пока неясна, сообщает nos.nl. Пожарные-спасатели потушили пожар в 15.45 ч. Вечером были обнаружены останки трех человек.

Погибшие не были постоянными работниками предприятия, однако изредка выполняли некоторые заказы.

В понедельник утром персонал собрался, чтобы выяснить причины трагедии.

По словам директора Дика Хоогендоорна, все работники потрясены, но не намерены сдаваться, планируют продолжить работу.

Директор подчеркнул, что условия жизни иммигрантов были очень хорошими: "Квартира была хорошей, ее состояние не могло привести к пожару".

После пожара руководство предприятия выразило соболезнования близким погибших. Причина пожара выясняется.

Во время пожара пострадали офисные помещения и некоторые цеха. В компании работают 130 человек.