Во время рейда праздничным утром были задержаны нетрезвые водители

 
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ФОТО: DELFI / Erika Venckutė

11 марта утром Литовская дорожная полиция провела рейд в Вильнюсе. Без нарушителей не обошлось.

Рейд начался на Западной объездной дороге, где полиция остановила нетрезвую женщину. Нарушительница сказала, что работает врачом. В ее организме было 0,56 промилле.

Вскоре попался и водитель BMW. У мужчины не было прав, а на BMW были номера другого автомобиля. Но и это еще не все, полиция выяснила, что нарушитель находится в розыске.

В 10 ч. в Авиженяй полиция остановила водителя Audi – в его организме было 0,55 промилле. Мужчина заверил, что пил пиво накануне. Однако через 15 минут алкотестер показал еще больше промилле – 0,67.

Недалеко от места, где был остановлен водитель Audi, около магазина Iki, женщина на Mazda дала задний ход и зацепила автомобиль Subaru. Во время ДТП люди не пострадали, поэтому водители заполнили декларации.

В 11 ч. полиция остановилась на ул. Буйвидишкю. Здесь был остановлен водитель Mazda, в организме которого было 0,50 промилле.
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