Во время пожара в Каунасе погибли два человека

Департамент полиции сообщил, что 12 октября, в 22 ч. в Каунасе, на ул. A.Страздо, после того как потушили пожар в заброшенном доме, на пожарище обнаружили тела двух человек.

По предварительным данным, один из погибших - мужчина 1960 г.р. Личность и пол второго погибшего сразу после пожара установить не удалось.

Эксперты выясняют причину возгорания.

Начато расследование.