2024.10.10 11:37

Во время перестрелки в центре Вильнюса ранены двое полицейских

 
погиб адвокат
ELTA
Ингрида Стенюлене
ru.DELFI.lt
Susišaudymas Vilniaus centre
Susišaudymas Vilniaus centre
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

В центре Вильнюса стреляли в двух сотрудников полиции, подозреваемый задержан. На месте происшествия было обнаружено тело. Сообщается, что погибший - адвокат.

Инцидент произошел на улице Васарё 16-осёс в 10.15 ч., сообщил представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

„Опасность никому не грозит, людей можно успокоить“, - сказал Матонис.

По его словам, поступил вызов о выселении, человек стрелял в приехавших сотрудников полиции. После этого подозреваемый забаррикадировался в квартире. Квартиру штурмовали сотрудники „Араса“, которые и задержали подозреваемого. В квартире было обнаружено тело адвоката.

Весь квартал окружен полицией.

„Угрозы жизни сотрудников нет. Их спасли бронежилеты. Полицейские избежали серьезных ранений“, - сказал Матонис.

По его словам, раненых полицейских в больнице посетил генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела.

Как указал Матонис, полицейского перевели из реанимации в обычную палату, а сотруднице полиции, вероятнее всего, назначат амбулаторное лечение.

Ранения получили двое полицейских - мужчина и женщина. Мужчина был ранен в грудь, женщина - в ногу.

Представитель совета адвокатов Миндаугас Кукайтис подтвердил Delfi, что во время инцидента был застрелен адвокат Леонид Пшелинцев.

„Насколько мне известно, проводили выселение на основании постановления суда. В процедуре участвовали коллектор и адвокат, человек не согласился выполнить законное постановление суда. Когда приехала полиция, человек открыл огонь“, - сказал Кукайтис.

„Такая ненависть шокирует, люди не понимают, что такое решение суда и что его надо выполнять, - сказал Кукайтис. - В Литве это первый случай гибели адвоката при исполнении обязанностей. Это неуважение к правовой системе государства. Такие действия против адвоката недопустимы, общество должно это осудить“.

Он упомянул, что ответственность несут те, кто выдают таким людям разрешение на оружие.

Представитель полиции: пострадавшим в центре столицы в ходе перестрелки полицейским удалось избежать серьезных ранений

Полицейским, пострадавшим в центре Вильнюса в ходе перестрелки, удалось избежать серьезных ранений, сообщил Elta представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

„Угрозы жизни сотрудников нет. Их спасли бронежилеты. Полицейские избежали серьезных ранений“, - сказал Р. Матонис.

По его словам, раненых полицейских в больнице посетил генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела.

Как указал Р. Матонис, полицейского перевели из реанимации в обычную палату, а сотрудница полиции, вероятнее всего, не будет лечиться в больнице.

Ранее сообщалось, что во время стрельбы в центре Вильнюса ранения получили сотрудник и сотрудница полиции. Полицейский ранен в грудь, сотрудница полиции – в ногу.



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