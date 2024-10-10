Во время перестрелки в центре Вильнюса ранены двое полицейских

„Насколько мне известно, проводили выселение на основании постановления суда. В процедуре участвовали коллектор и адвокат, человек не согласился выполнить законное постановление суда. Когда приехала полиция, человек открыл огонь“, - сказал Кукайтис.

„Такая ненависть шокирует, люди не понимают, что такое решение суда и что его надо выполнять, - сказал Кукайтис. - В Литве это первый случай гибели адвоката при исполнении обязанностей. Это неуважение к правовой системе государства. Такие действия против адвоката недопустимы, общество должно это осудить“.