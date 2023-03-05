aA
В субботу около 18.40 час. в Шяуляйском районе, в селе Александрия сотрудники полиции остановили автомобиль Ford Tranzit. В автомобиле, управляемом мужчиной 1959 года рождения, было обнаружено и изъято 3000 пачек сигарет Fest без акцизных бандеролей Литовской Республики, сообщает Департамент полиции.
Во время обыска у жителя Шяуляй обнаружены десятки тысяч пачек контрабандных сигарет
© MKT

В доме задержанного правоохранителями мужчины был проведен обыск, в ходе которого, по данным полиции, в доме и гараже мужчины было обнаружено и изъято 22 824 пачки различных сигарет без акцизных бандеролей Литовской Республики.

По факту незаконной реализации подакцизных товаров начато досудебное расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Vilniuje Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Vilniuje Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Vilniuje Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Vilniuje Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Vilniuje

Жители Литвы выбирают мэров и муниципальные советы до 16.00 проголосовали 30,95% избирателей; постоянно дополняется

В воскресенье жители Литвы избирают мэров и...

Из-за войны в Украине - кровавый конфликт в Литве: фанат Путина в больнице, защитник мира - в полиции

Во время попойки в усадьбе спор двух друзей о...

ГИК: в день выборов начато 7 досудебных расследований из-за возможных нарушений

По данным полиции, к утру воскресенья было начато 7...

Фиксируются изменения: литовцев больше не привлекают богатые европейские страны

В Литву возвращается больше литовцев, чем уезжает. И уже...

Литва: некоторые направления рейсов отменены, а самые популярные — дорожают в разы

Месяц назад компания Ryanair отменила несколько...