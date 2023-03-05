Во время обыска у жителя Шяуляй обнаружены десятки тысяч пачек контрабандных сигарет

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В субботу около 18.40 час. в Шяуляйском районе, в селе Александрия сотрудники полиции остановили автомобиль Ford Tranzit. В автомобиле, управляемом мужчиной 1959 года рождения, было обнаружено и изъято 3000 пачек сигарет Fest без акцизных бандеролей Литовской Республики, сообщает Департамент полиции.
В доме задержанного правоохранителями мужчины был проведен обыск, в ходе которого, по данным полиции, в доме и гараже мужчины было обнаружено и изъято 22 824 пачки различных сигарет без акцизных бандеролей Литовской Республики.
По факту незаконной реализации подакцизных товаров начато досудебное расследование.
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