Во время обыска у жителя Шяуляй обнаружены десятки тысяч пачек контрабандных сигарет

В доме задержанного правоохранителями мужчины был проведен обыск, в ходе которого, по данным полиции, в доме и гараже мужчины было обнаружено и изъято 22 824 пачки различных сигарет без акцизных бандеролей Литовской Республики.

По факту незаконной реализации подакцизных товаров начато досудебное расследование.