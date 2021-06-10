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9 июня, в 12.38 ч., в Вильнюсе, на ул. Вадувос, во время обыска от полицейских сбежал подозреваемый (1994 г.р.) в краже. Мужчина выпрыгнул в окно.
В 15.18 ч., того же дня его нашли около дома на ул. Вадувос. Мужчина получил разные травмы, поэтому был доставлен в больницу.
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