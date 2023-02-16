Во время мероприятия в Вильнюсе мужчина приставал к людям и оскорблял их

По данным Delfi, после выступления Витаутаса Ландсбергиса произошел словесный конфликт между пророссийским активистом Лауринасом Рагельскисом и несколькими участниками мероприятия.

Заметив это, полицейские увели участников конфликта в сторону, чтобы выяснить причину. Ни Рагельскис, ни другая сторона конфликта заявление писать не стали.

"Если у них будут претензии, они смогут обратиться позже", – сказали Elta представители ГКП Вильнюсского округа.

Около 20 ч. вечера Рагельскис снова попал в поле зрения полиции. Но на этот раз его посадили в служебный автомобиль.

По данным полиции, Рагельскис приставал к людям, бранил их и оскорблял. Он был задержан на месте происшествия, действия полиции люди встретили аплодисментами. Полиция собирает материалы для проведения административного расследования.