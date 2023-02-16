aA
Мероприятия по случаю восстановления независимого государства в столице Литвы в этом году прошли без особых проблем, однако не обошлось и без конфликта, вызванного пророссийским активистом Лауринасом Рагельскисом.
Во время мероприятия в Вильнюсе мужчина приставал к людям и оскорблял их
© DELFI / Jaunius Matonis

По данным Delfi, после выступления Витаутаса Ландсбергиса произошел словесный конфликт между пророссийским активистом Лауринасом Рагельскисом и несколькими участниками мероприятия.

Заметив это, полицейские увели участников конфликта в сторону, чтобы выяснить причину. Ни Рагельскис, ни другая сторона конфликта заявление писать не стали.

Статьи по теме:
В суд передано дело Рагельскиса из-за возможных насмешек над белорусами
В Литве действует сеть лиц, распространяющая прокремлевскую пропаганду

"Если у них будут претензии, они смогут обратиться позже", – сказали Elta представители ГКП Вильнюсского округа.

Около 20 ч. вечера Рагельскис снова попал в поле зрения полиции. Но на этот раз его посадили в служебный автомобиль.

По данным полиции, Рагельскис приставал к людям, бранил их и оскорблял. Он был задержан на месте происшествия, действия полиции люди встретили аплодисментами. Полиция собирает материалы для проведения административного расследования.

Во время мероприятия в Вильнюсе мужчина приставал к людям и оскорблял их
© DELFI / Jaunius Matonis

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Русский гражданин Литвы о значении 9 мая: для нас это не праздник

Русский гражданин Литвы Виктор Воронцов недоволен...

В Вильнюсе на 9 мая не обошлось без инцидентов, задержаны два человека  задержан Рагельскис

9 мая на Антакальнисское кладбище приходят люди,...

TOP новостей

Ландсбергис: человечество сатанеет, платит деньги людоедам, чтобы продолжалась война

Председатель Верховного...

Simbolinių Vasario 16-osios laužų uždegimo ceremonija Vilniaus Gedimino prospekte Vasario 16-osios laužai

Литва празднует День восстановления государства

В четверг Литва празднует День восстановления...

В факельном шествии в столице приняли участие до 1000 человек

По случаю 105-й годовщины Восстановления государства в...

Ушел из жизни литовский диссидент Антанас Терляцкас

16 февраля ночью ушел из жизни литовский диссидент...

16 февраля в Вильнюсе заговорила скульптура Йонаса Басанавичюса

Литва отмечает 105-ую годовщину независимости...