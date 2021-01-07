Во время бегства водитель Audi сбил двоих полицейских

Однако водитель, чтобы избежать задержания, завел автомобиль, тронулся с места, автомобилем толкнул одного полицейского, и тот упал, а затем наехал на ногу другому стражу порядка, и скрылся с места происшествия.

В тот же день автомобиль Audi A4 был обнаружен в Мисюченай (Шальчининкский район).

Полицейские к врачам не обращались. Обстоятельства происшествия не уточняются.