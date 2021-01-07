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6 января, в 15.10 ч., в Вильнюсском районе, в Рудамине, полицейские заметили Audi A4, которым управлял мужчина (1975 г.р.). У стражей порядка появились подозрения, что у водителя могут быть наркотики, поэтому они решили его проверить.
Во время бегства водитель Audi сбил двоих полицейских
© DELFI / Ainis Gurevičius

Однако водитель, чтобы избежать задержания, завел автомобиль, тронулся с места, автомобилем толкнул одного полицейского, и тот упал, а затем наехал на ногу другому стражу порядка, и скрылся с места происшествия.

В тот же день автомобиль Audi A4 был обнаружен в Мисюченай (Шальчининкский район).

Полицейские к врачам не обращались. Обстоятельства происшествия не уточняются.

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