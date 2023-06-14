Во Флориде гражданин Литвы был задержан с 76 кг кокаина

Гражданин Литвы Матас Везаускас прибыл во Флориду на яхте из другой страны, но о своем прибытии не информировал ну таможне, ни пограничникам США.

Сотрудники федеральной службы правоохраны обыскали яхту Везаускаса у причала Burdines Waterfront Marina в Марафоне и обнаружили 64 блока с кокаином. Общая масса кокаина - 75,8 кг, сообщает local10.com.

Везаускаса подозревают в контрабанде кокаина, его не выпустят под залог.