Во дворе жилого дома в Мариямполе - несовершеннолетняя без сознания: предполагается, что была пьяна

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Департамент полиции сообщил, что в Мариямполе была найдена несовершеннолетняя без сознания. Подозревается, что переборщила с алкоголем.
24 апреля, около 16.50, несовершеннолетняя (2006 г.р.) без сознания была доставлен в больницу со двора многоквартирного дома в Мариямполе.
Обстоятельства выясняются.
Собран материал по статье 161(1) УК Литовской Республики (Вовлечение ребенка в пьянство).
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