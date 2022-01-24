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В ночь на понедельник в Каунасе во дворе многоквартирного дома взорвался автомобиль. Во время взрыва люди не пострадали, сообщает Департамент полиции.
Взрыв прогремел в 2.08 ч. на ул. Медвегалё, взорвался автомобиль VW Golf.
Были выбиты окна машины, поврежден кузов.
Полиция проводит расследование по факту уничтожения имущества опасным для общества путем.
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