aA
В ночь на понедельник в Каунасе во дворе многоквартирного дома взорвался автомобиль. Во время взрыва люди не пострадали, сообщает Департамент полиции.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Ainis Gurevičius

Взрыв прогремел в 2.08 ч. на ул. Медвегалё, взорвался автомобиль VW Golf.

Были выбиты окна машины, поврежден кузов.

Полиция проводит расследование по факту уничтожения имущества опасным для общества путем.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В Литве жители обязательно должны изолироваться только после контакта в семье (6)

С 24 января в Литве жители обязательно должны...

Коронавирус в Литве: 3637 новых случаев и 2 смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 3637 новых...

В случае нехватки работников важных сфер разрешается выходить на работу людям, болеющим COVID-19 в легкой форме (10)

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис подготовил...

ВОЗ не исключает окончания пандемии в Европе после волны "омикрона" (2)

Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) не...

Госдеп США: Семьи сотрудников посольства в Киеве должны покинуть Украину (9)

Госдепартамент США отдал распоряжение семьям...