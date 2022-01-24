Во дворе многоквартирного дома в Каунасе взорвался автомобиль

Скопировать ссылку Во дворе многоквартирного дома в Каунасе взорвался автомобиль

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В ночь на понедельник в Каунасе во дворе многоквартирного дома взорвался автомобиль. Во время взрыва люди не пострадали, сообщает Департамент полиции.