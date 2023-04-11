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В понедельник днем ​​поступило сообщение о нападении собаки на мальчика во дворе дома. Пострадавший был госпитализирован в Каунасскую больницу, сообщает Департамент полиции.
Grandine pririštas šuo.
Grandine pririštas šuo.
© LNK

По данным правоохранительных органов, 10 апреля около 15.11 час. в Мариямпольскую больницу из дома в Калварийском самоуправлении был доставлен, а затем направлен в Каунасскую больницу на госпитализацию мальчик (2019 г. р.), на которого во дворе дома напала и укусила собака, содержавшаяся на привязи.

Собраны материалы по ч. 1 ст. 139 УК ЛР.

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