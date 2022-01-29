Вместо турнира – неожиданная операция Вильнюсской полиции

Энтузиасты, собравшиеся в Науининкай, не только своими глазами увидели несколько поединков между борцами, но и эффектные методы работы полиции.

По данным надежных источников, турнир прервали полицейские, поскольку среди зрителей находился находившийся в розыске человек. Он был задержан. Пока никто не комментирует причину задержания.

Другие источники сообщают, что во время турнира могло быть и больше задержанных.

Неясно также, насколько легальным был сам турнир, однако известно, что его транслировали на одной из интернет-платформ.

О том, что такая операция была проведена в субботу, DELFI подтвердил и пресс-секретарь полиции Рамунас Матонис. Однако пока он ничего комментировать не стал. Вероятно, подробности станут известны в ближайшие дни.