По предварительным данным, в субботу около 9.36 в отделение полиции Клайпедского района поступило сообщение о том, что в период с 28 по 29 декабря в Скуодасском районе, городке Моседис неизвестный уговорил женщину (1958 г.р.) инвестировать в криптовалюту и выманила у нее 10 505 евро.
Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 182(1) Уголовного кодекса Литовской Республики (мошенничество).
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