По предварительным данным, в субботу около 9.36 в отделение полиции Клайпедского района поступило сообщение о том, что в период с 28 по 29 декабря в Скуодасском районе, городке Моседис неизвестный уговорил женщину (1958 г.р.) инвестировать в криптовалюту и выманила у нее 10 505 евро.

Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 182(1) Уголовного кодекса Литовской Республики (мошенничество).