Владельцы "застрявших" в Клайпедском порту белорусских машин обратились за помощью к литовским службам

Обратившиеся к ним белорусы утверждают, что в такой ситуации оказались около 4 тыс. человек, которые не могут забрать свои автомобили со стоянок, но вынуждены платить за их хранение. По данным портала, многие люди покупали автомобили еще до вступления в силу санкций, ограничивающих ввоз легковых автомобилей в Беларусь.