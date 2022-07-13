По предварительным данным, 12 июля, в 16.33 ч., в Вильнюсе, на ул. Шешкинес, нетрезвый водитель на Mitsubishi Cleartec стал виновником ДТП, в котором были повреждены четыре автомобиля.

Выяснилось, что водитель Mitsubishi Cleartec пьяный (1,71 промилле) судья (1958 г.р.) Вильнюсского региона.

Ведется расследование.

BNS информирует, что виновник ДТП судья Вацлавас Каршулис. Он работал судьей 20 лет, занимался уголовными и административными делами.