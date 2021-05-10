aA
9 мая в Григишкес, на ул. Лентварё столкнулись автомобили BMW и Ford. Водитель последнего был пьян. О ДТП в полицию сообщили в 16.14 ч.
Виновник ДТП был таким пьяным, что даже не смог выйти из автомобиля
© DELFI

ДТП произошло, когда водитель Ford, выезжая на главную дорогу не пропустил автомобиль BMW, в котором ехала семья: мужчина, женщина и ребенок.

В ДТП люди не пострадали. Однако выяснилось, что виновник ДТП пьян. Водитель Ford не мог даже выйти из машины.

Полиция выяснила, что в его организме было 3,22 промилле. Автомобиль Ford доставили на охраняемую стоянку, начато расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Жители Литвы возмущены новым порядком регистрации автомобилей, подписывают петицию (1)

Жители Литвы возмущены новым порядком регистрации...

В Шяуляй с собой покончила молодая врач: близкие намерены обращаться в прокуратуру

В воскресенье в социальных сетях распространяли...

Коронавирус в Литве: 786 новых случаев, скончались 10 человек (15)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 786 новых случаев...

Новости теплого сезона: дешевого шашлыка в этом году не будет (2)

Начало сезона барбекю и шашлыков торговые центры...

Клиенты Regitrа не знают, что делать: неделями не могут зарегистрировать автомобили (20)

С начала мая 2021 года в Литве ввели новшество - каждый...