В автомобиле Dacia ехали три человека: водитель, ее мать и малолетний ребенок.
В автомобиле Honda ехали двое: водитель и пассажир.
Водитель Dacia на перекрестке поворачивала налево и не пропустила ехавший прямо автомобиль Honda.
Сообщалось, что ребенок лишился сознания. Потом он пришел в себя. Врачи увезли его в больницу.
В больницу, по данным полиции, увезли и обеих женщин.
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