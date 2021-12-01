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В среду, в 14.11 ч., в Вильнюсе, на перекрестке ул. Карейвю и Вяркю, столкнулись автомобили Honda и учебный Dacia Sandero Stepway.

В автомобиле Dacia ехали три человека: водитель, ее мать и малолетний ребенок.

В автомобиле Honda ехали двое: водитель и пассажир.

Водитель Dacia на перекрестке поворачивала налево и не пропустила ехавший прямо автомобиль Honda.

Сообщалось, что ребенок лишился сознания. Потом он пришел в себя. Врачи увезли его в больницу.

В больницу, по данным полиции, увезли и обеих женщин.

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