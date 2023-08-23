Вильнюсские водолазы нашли в озере тело утонувшего мужчины

В воскресенье вечером было получено сообщение о том, что в озере Бальсис, вероятно, утонул мужчина. Вызвавшие пожарных-спасателей люди казались нетрезвыми и не могли точно указать место несчастья.

Они сказали, что их 37-летний друг, который не умеет плавать, ходил вдоль берега, а потом исчез.

Пожарные-спасатели на лодке осмотрели берег с озера. Затем на расстоянии 30 м от берега осмотрели дно. Когда стемнело, поиски были прекращены.

Поиски продолжились в понедельник. В тот день пожарные-спасатели осмотрели озеро с помощью сонара, но ничего не нашли.