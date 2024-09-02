Вильнюсские школы получили 26 писем с угрозами о взрывчатке, полиция просит не паниковать

„По данным на 9 часов, получено 26 сообщений, все они – в Вильнюсе“, - сообщила Elta представитель Департамента полиции Ревита Янавичюте.

По ее словам, в школы поступали электронные письма о якобы заложенной взрывчатке, но ни одно из этих сообщений не подтвердилось.

До сих пор по ложным сообщениям досудебные расследования не возбуждены.

„Полиция просит не паниковать и позвонить на справочный телефон полиции, а если будет замечено что-то подозрительное, звонить по номеру 112“, - сообщил представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.