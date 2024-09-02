Вильнюсские школы получили 26 писем с угрозами о взрывчатке, полиция просит не паниковать

„По данным на 9 часов, получено 26 сообщений, все они – в Вильнюсе“, - сообщила Elta представитель Департамента полиции Ревита Янавичюте.
По ее словам, в школы поступали электронные письма о якобы заложенной взрывчатке, но ни одно из этих сообщений не подтвердилось.
До сих пор по ложным сообщениям досудебные расследования не возбуждены.
„Полиция просит не паниковать и позвонить на справочный телефон полиции, а если будет замечено что-то подозрительное, звонить по номеру 112“, - сообщил представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.
Он сообщил, что пока письма получили только вильнюсские школы, но в полученных письмах указаны адреса и других школ, поэтому предполагается, что сообщения получат и другие школы.
Как сообщает Департамент полиции, полиция фиксирует сообщения о поступающих электронных письмах на русском языке с угрозами взорвать учебные заведения.
Полиция в случае получения такого письма просит не паниковать, быть бдительными и следовать рекомендациям.
После получения сообщения о взрывном устройстве не прекращать деятельность, не вызывать экстренные службы, а проконсультироваться с ответственными сотрудниками.
„И только в случае обнаружения опасного объекта или других признаков того, что угроза может быть реальной – начинать эвакуацию и звонить по номеру экстренной помощи 112“, - просит полиция.
После получения сообщения на электронную почту полиция просит не торопиться эвакуировать людей и прекращать деятельность – в первую очередь необходимо проконсультироваться с полицией по информационному номеру +370 700 60 000. Консультанты посоветуют, как себя вести и какие действия необходимо предпринять.
Если при осмотре помещения или территории после получения электронного письма с угрозами обнаружен какой-либо подозрительный предмет, то следует немедленно позвонить в службу экстренной помощи по телефону 112.
Учебным заведениям рекомендуется назначить одного ответственного человека, который должен позвонить и уведомить полицию.
„После набора номера терпеливо ждите ответа оператора. Если необходимо, даже несколько минут. Главное – не прерывать звонок, и не набирать номер повторно“, - просит полиция.