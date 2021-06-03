Вильнюсская полиция задержала подозреваемого в распространении наркотиков мужчину

aA
Вильнюсская полиция задержала с поличным подозреваемого в распространении наркотиков мужчину
2 июня, в 19.15 ч., в Вильнюсе, на ул. Эйгулю, полиция задержала мужчину (1986 г.р.), который во время задержания выбросил пакет со 172 свертками из фольги, в которых был порошок желтоватого цвета (подозревают, что это наркотики).
Подозреваемый был задержан.
Начато расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Карта ремонта дорог в Литве: к морю лучше не ездить, а Каунас объезжать стороной (5)
В 2021 году больше всего ремонтных работ проведут на...
"Delfi Главное": массовая вакцинация в Литве - что после? Какие провокации готовит режим Лукашенко? (11)
В Литве объявлена массовая вакцинация. Третья волна...
Прогноз для Литвы: в Европе мы установим еще один печальный рекорд (38)
До 2050 года в Литве количество сельских жителей...
О лишении статуса беженца украинского блогера Шария сообщило и литовское издание (41)
Литва лишила политического убежища пророссийского...
Профессор рассказал, чем может закончиться пандемия коронавируса (27)
Третья волна коронавируса идет на спад, интересно, что...