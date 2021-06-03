Вильнюсская полиция задержала подозреваемого в распространении наркотиков мужчину

2 июня, в 19.15 ч., в Вильнюсе, на ул. Эйгулю, полиция задержала мужчину (1986 г.р.), который во время задержания выбросил пакет со 172 свертками из фольги, в которых был порошок желтоватого цвета (подозревают, что это наркотики).

Подозреваемый был задержан.

Начато расследование.