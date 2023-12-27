Вильнюсская полиция задержала двух граждан Латвии с большой партией экстази

В ноябре 2023 г. полиция вместе с пограничниками Калварийской заставы на Калварийском КПП остановили для проверки автомобиль Opel, которым управлял гражданин Латвии. Машина только въехала на территорию Литвы.

По предварительным данным, водитель этого авто выполнял функции разведчика и должен был информировать о препятствиях сообщника, ехавшего на другом автомобиле. Однако он не успел это сделать и через несколько минут появился автомобиль Volkswagen, которым управлял сообщник. В багажнике этого автомобиля лежали сумки с продуктами, между которыми лежали пластиковые пакеты с синими таблетками.

Для более детального досмотра автомобили доставили в помещение СОГГ. Во время обыска в багажнике Volkswagen обнаружили и изъяли 110 кг, как подозревают, психотропных веществ в виде таблеток MDMA.