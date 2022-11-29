Вильнюсская полиция задержала 80 кг наркотиков из Нидерландов

Как сообщила во вторник полиция Вильнюса, операция проводилась в середине ноября, а общая стоимость изъятых наркотиков на черном рынке может превысить один миллион евро.
Досудебное расследование было начато после получения информации о том, что двое проживающих в Вильнюсе лиц организуют контрабанду наркотических и психотропных веществ в больших количествах из Нидерландов в Литву.
По данным полиции, сразу после пересечения польско-литовской границы был задержан человек, управлявший автомобилем — при обыске у него изъято около 40 килограммов таблеток экстази, около 37 килограммов амфетамина и около 2,5 килограммов кокаина.
В Вильнюсе также задержан организатор этого преступления. После задержания были проведены обыски по месту жительства обоих задержанных и в транспортных средствах, которыми они пользовались.
Мужчинам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
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