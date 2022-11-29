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Криминалисты Вильнюсской полиции задержали крупную партию контрабанды наркотиков из Нидерландов, в общей сложности около 80 килограммов экстази, амфетамина, кокаина, а также человека, который их перевозил через государственную границу, и еще одно лицо.
Вильнюсская полиция задержала 80 кг наркотиков из Нидерландов
© Vilniaus aps. VPK

Как сообщила во вторник полиция Вильнюса, операция проводилась в середине ноября, а общая стоимость изъятых наркотиков на черном рынке может превысить один миллион евро.

Досудебное расследование было начато после получения информации о том, что двое проживающих в Вильнюсе лиц организуют контрабанду наркотических и психотропных веществ в больших количествах из Нидерландов в Литву.

По данным полиции, сразу после пересечения польско-литовской границы был задержан человек, управлявший автомобилем — при обыске у него изъято около 40 килограммов таблеток экстази, около 37 килограммов амфетамина и около 2,5 килограммов кокаина.

В Вильнюсе также задержан организатор этого преступления. После задержания были проведены обыски по месту жительства обоих задержанных и в транспортных средствах, которыми они пользовались.

Мужчинам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

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