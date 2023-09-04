Вильнюсская полиция выявила предпринимателей, которые, возможно, присвоили 2,5 млн. евро

Сотрудники управления начали расследование, получив информацию о том, что группа лиц, занимавшаяся в столице строительными работами, возможно, присвоила большую часть доходов.

Полиция выяснила, что подозреваемые трудоустраивали иностранцев, в основном граждан Украины. Официально рабочим платили минимум и с минимума платили налоги государству.

Неофициальную часть зарплаты людям выплачивали иными способами. Для этого была разработана хитроумная схема, использовались специально созданные для этого подозреваемыми компании в Украине и Польше. По предварительным данным, организаторы этой схемы могли присвоить не меньше 2,5 млн. евро.

В июле полиция допросила троих подозреваемых, связанных с организацией преступной деятельности, в их компаниях и домах были проведены обыски.