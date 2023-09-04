04 сентября 2023 г. 10:43

Вильнюсская полиция выявила предпринимателей, которые, возможно, присвоили 2,5 млн. евро

 
ru.DELFI.lt
Eurai
Eurai
ФОТО: Shutterstock
Управление по расследованию экономических преступлений при ГКП Вильнюсского округа проводит расследование в связи с присвоением чужого имущества в очень крупных размерах.

Сотрудники управления начали расследование, получив информацию о том, что группа лиц, занимавшаяся в столице строительными работами, возможно, присвоила большую часть доходов.

Полиция выяснила, что подозреваемые трудоустраивали иностранцев, в основном граждан Украины. Официально рабочим платили минимум и с минимума платили налоги государству.

Неофициальную часть зарплаты людям выплачивали иными способами. Для этого была разработана хитроумная схема, использовались специально созданные для этого подозреваемыми компании в Украине и Польше. По предварительным данным, организаторы этой схемы могли присвоить не меньше 2,5 млн. евро.

В июле полиция допросила троих подозреваемых, связанных с организацией преступной деятельности, в их компаниях и домах были проведены обыски.

Полиция выясняет нанесенный ущерб, размер неуплаченных государству налогов. Не исключено, что подозреваемые совершили и другие преступления, поскольку расследование продолжается, ведется сотрудничество с правоохранительными органами других стран.

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