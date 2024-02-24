Вильнюсская полиция усмиряла в магазине пьяного провизора

 
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ФОТО: Alio, Raseiniai / Vytalius Judickas
23 февраля три экипажа полиции спешили по вызову в один из столичных магазинов.

По данным полиции, 23 февраля, в 18 ч., поступила информация о том, что в аптеке магазина Norfa на Минском шоссе, 3, работает, вероятно, нетрезвый провизор.

У приехавших полицейских было немало работы – провизор вел себя агрессивно, оказал сопротивление полиции. Он закрылся в раздевалку и не хотел проверяться на трезвость.

Для усмирения нетрезвого провизора потребовалось применить слезоточивый газ и наручники.

Выяснилось, что провизор (1993 г.р.) на самом деле был пьян (2,32 промилле). Был составлен протокол.

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