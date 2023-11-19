Вильнюсская полиция разыскивает "телефонного террориста"

 
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ФОТО: DELFI / Mindaugas Ažušilis
Мужчина, позвонивший в субботу вечером в Вильнюсскую полицию, сообщил, что в одном из зданий Панявежиса находится взрывчатка.

18 ноября около 16.40 час в Главный комиссариат полиции Вильнюсского округа поступило сообщение от сотрудника колл-центра о том, что в тот же день в 16.18 час позвонивший мужчина сообщил, что в здании заложена взрывчатка. План "Щит" не был введен. Помещение было осмотрено, но ничего подозрительного обнаружено не было.

Звонивший говорил на литовском языке. Правоохранители установили, что звонил мужчина 1988 г. р.

Его разыскивает полиция. Полиция собрала материал для расследования ложного сообщения о грозящей опасности для населения или несчастном случае.

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