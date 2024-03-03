Вильнюсская полиция разыскивает пропавшую женщину с младенцем

3 марта, в 8-9 ч. 32-летняя женщина ушла из дома на ул. Караляучаус в Вильнюсе и не вернулась. Женщина на звонки не отвечает, где она находится, неизвестно.

Приметы: рост 165 см, крупного телосложения, черные длинные волосы с дредами.

На женщине была черная куртка, черные джинсы. На младенце женского пола был белый комбинезон, младенец был в серой переноске.