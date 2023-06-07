Вильнюсская полиция разыскивает пропавшую 15-летнюю школьницу

Полиция информировала, что девушка 16 апреля, в 15 ч. ушла из дома опеки в Вильнюсе, на ул. Лепино, и назад не вернулась. Где она находится, неизвестно.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы черные до плеч. На ней были черные джинсы, черная спортивная куртка с капюшоном, черные спортивные ботинки.
Полиция просит всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, связаться со следователем Илоной Офоничевой по номеру 8 698 17021, эл.почте ilona.ofoniceva@policija.lt или звонить по номеру 112.
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