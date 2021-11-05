Приметы: кожа смуглая, возраст 20-30 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы черные. В момент совершения преступления на мужчине была белая рубашка, черная куртка, черные джинсы.

Какое именно преступление совершил подозреваемый, не сообщается. К тяжким преступлениям относятся убийства, нанесение тяжких телесных повреждений, изнасилования и т.д.

Если вы опознали подозреваемого, звоните по номерам (8 5) 271 6107, (8 5) 271 6172 или 112.