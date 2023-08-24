24 августа 2023 г. 15:54

Вильнюсская полиция просит о помощи: пропал 15-летний подросток

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Vilniaus aps. VPK
Вильнюсская полиция разыскивает пропавшего без вести 15-летнего Деймантаса Серебрянского (2008 г.р.).

По данным полиции, 10 августа, в 19.30 ч., он ушел из дома на ул. Фабийонишкю (Вильнюс) и до сих пор не вернулся.

На подростке была черная с розовым футболка (как на фотографии), мерные брюки, белые ботинки; у него с собой был белый телефон Redmi 9 с серым чехлом.

Подросток не первый раз сбегает из дома, общается с другими сбегающими из дома или от опекунов несовершеннолетними.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба связаться со следователем Аврюсом Садзявичюсом по ном. 8 698 13643, эл. почте andrius.sadzevicius@policija.lt или звонить по номеру 112.

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