Вильнюсская полиция просит о помощи: пропал 15-летний подросток

По данным полиции, 10 августа, в 19.30 ч., он ушел из дома на ул. Фабийонишкю (Вильнюс) и до сих пор не вернулся.

На подростке была черная с розовым футболка (как на фотографии), мерные брюки, белые ботинки; у него с собой был белый телефон Redmi 9 с серым чехлом.

Подросток не первый раз сбегает из дома, общается с другими сбегающими из дома или от опекунов несовершеннолетними.