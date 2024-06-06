2024.06.06 10:44

Вильнюсская полиция ликвидировала группу Prokuratūra на телеграм-канале

 
ru.DELFI.lt
Narkotinės medžiagos
Narkotinės medžiagos
ФОТО: Vilniaus aps. VPK

Полицейские пятого комиссариата Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа задержали 5 подозреваемых в незаконном хранении наркотических и психотропных веществ и их распространении через группу Prokuratūra на телеграм-канале.

Задержания проводили в микрорайонах Пашилайчай, Антакальнис и Каролинишкес. Задержан основатель группы Prokuratūra и два, как подозревают, администратора деятельности канала. Кроме того, задержаны еще два человека, распространявших наркотики через этот телеграм-канал.

Расследование было начато 29 февраля 2024 года, когда с симптомами наркотического отравления в вильнюсскую больницу был доставлен несовершеннолетний.

При выяснении обстоятельств происшествия стало известно, что он мог приобрести наркотические или психотропные вещества через группу Prokuratūra на телеграм-канале.

В ходе обысков в домах, автомобилях, тайниках и других помещениях задержанных обнаружено и изъято большое количество психотропного вещества 3-хлорметкатинон (3-CMC), весы и фасовочные материалы. Полиция переняла контроль над группой в телеграм-канале и ликвидировала ее.

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