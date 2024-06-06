Вильнюсская полиция ликвидировала группу Prokuratūra на телеграм-канале

Задержания проводили в микрорайонах Пашилайчай, Антакальнис и Каролинишкес. Задержан основатель группы Prokuratūra и два, как подозревают, администратора деятельности канала. Кроме того, задержаны еще два человека, распространявших наркотики через этот телеграм-канал.

Расследование было начато 29 февраля 2024 года, когда с симптомами наркотического отравления в вильнюсскую больницу был доставлен несовершеннолетний.

При выяснении обстоятельств происшествия стало известно, что он мог приобрести наркотические или психотропные вещества через группу Prokuratūra на телеграм-канале.