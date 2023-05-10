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Полиция информировала о том, что в Вильнюсе была ограблена квартира.
В полицию обратился мужчина (1989 г.р.), который сообщил, что в период с 00.15 ч. 1 мая по 4.30 ч. 9 мая в Вильнюсе, на ул. Шилтнамю из квартиры украли 28 000 евро и разные изделия из золота. Следов взлома не обнаружено.
Ущерб – 29 000 евро.
Ведется расследование.
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