Вильнюсец сообщил дочери, что убил ее мать

Полиция обнаружила в квартире тело женщины (1961 г.р.). Преступление было совершено в одном из многоквартирных домов на проспекте Лайсвес.

По данным полиции, на теле покойной было множество колотых ран.

Находившийся в квартире мужчина сказал, что во время конфликта много раз ударил жену ножом.