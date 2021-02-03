Вильнюсец сообщил дочери, что убил ее мать

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3 февраля, в 8.49 ч., в Вильнюсскую полицию позвонила женщина и сообщила, что звонил ее 66-летний отец (кажется, он был пьян) и сказал, что убил жену.
Полиция обнаружила в квартире тело женщины (1961 г.р.). Преступление было совершено в одном из многоквартирных домов на проспекте Лайсвес.
По данным полиции, на теле покойной было множество колотых ран.
Находившийся в квартире мужчина сказал, что во время конфликта много раз ударил жену ножом.
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