Вильнюсец снял на видео ДТП с участием нетрезвого водителя Ford

Мужчина поделился записью видеорегистратора и рассказал, что он стоял у светофора на ул. Юстинишкю, горел красный свет, когда Ford Focus заехал на тротуар, по которому шел пешеход. К счастью, человек успел отскочить. Водитель Ford сбил электрический ящик, который висел на столбе. Затем водитель уехал.
Полиция, получив сообщение о ДТП, отправилась на поиски нарушителя. Поврежденный Ford Fokus был найден во дворе дома. В салоне машины валялись пустые бутылки.
Полицейские отправились в квартиру, в которой живет хозяин машины. Их встретила девушка, которая не скрывала, что хозяин машины пил с самого утра. Молодой человек был дома. Он признался в совершении ДТП и в том, что он уехал с места происшествия. В организме подозреваемого было 1.14 промилле.
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