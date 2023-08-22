22 августа 2023 г. 11:40

Вильнюсец, который получил чужую посылку, принес в полицию наркотики

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Marijampolės apsk.VPK
Житель Вильнюса обратился в полицию. Выяснилось, что по ошибке он получил чужую посылку, в которой и обнаружил запрещенные вещества.

Департамент полиции информировал, что 21 августа, в 21 ч., в полицию обратился мужчина (1986 г.р.), который сообщил, что 3 апреля этого года взял в пакомате на ул. Дидлаукё (Вильнюс) посылку, которая, видимо, предназначалась другому лицу.

Мужчина сказал, что сначала сам пытался найти получателя посылки, но так и не нашел.

21 августа он вскрыл коробку и обнаружил в посылке два вакуумных пакета с таблетками розового цвета (около 200 шт).

Подозревают, что это наркотики.

Начато расследование.

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