Вильнюсец, который получил чужую посылку, принес в полицию наркотики

Департамент полиции информировал, что 21 августа, в 21 ч., в полицию обратился мужчина (1986 г.р.), который сообщил, что 3 апреля этого года взял в пакомате на ул. Дидлаукё (Вильнюс) посылку, которая, видимо, предназначалась другому лицу.

Мужчина сказал, что сначала сам пытался найти получателя посылки, но так и не нашел.

21 августа он вскрыл коробку и обнаружил в посылке два вакуумных пакета с таблетками розового цвета (около 200 шт).

Подозревают, что это наркотики.