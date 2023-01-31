Вильнюсец инвестировал в криптовалюту и лишился около 60 000 евро

По предварительным данным, 30 января было получено сообщение о том, что с августа 2022 г. по 29 января 2023 г. в Вильнюсе, на ул. Караляучаус, неизвестное лицо, обманным путем убедило мужчину (1989 г.р.) инвестировать в криптовалюту и выманило у него 50 000 – 60 000 евро.

Ведется расследование.