Люди, которые стали очевидцами происшествия, рассказали, что BMW со стороны Каролинишкес уже ехал на спущенном колесе. Похоже, его водитель не хотел общаться с полицией. Однако далеко он уехать не смог.

Три полицейских экипажа окружили беглеца на ул. Укмергес. По словам очевидцев, водитель BMW не намеревался сдаваться и после окружения.

Тогда полицейские выбили стекло и выволокли водителя наружу.

По словам очевидцев, BMW X5, за которым ехала полиция, на большой скорости мчался по проспекту Лайсвес.

Полиция подтвердила Delfi.lt, что прошло задержание нарушителя. Причину задержания полиция пока не назвала.

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